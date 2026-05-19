Путин раскрыл шокирующую сумму выручки от торговли с КНР

Накануне своего визита в Китай президент РФ Владимир Путин записал специальное видеообращение. В нём российский лидер подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран вышло на качественно новый уровень.

По его словам, товарооборот между государствами давно превысил отметку в 200 миллиардов долларов, а взаиморасчёты практически полностью ведутся в национальных валютах — рублях и юанях.

Президент также отметил успешную реализацию крупных совместных инициатив в важнейших областях сотрудничества. Отдельно он остановился на культурно-гуманитарной повестке, напомнив, что после двух перекрёстных Годов культуры в январе 2026 года стартовали Годы сотрудничества в сфере образования.

Путин подчеркнул, что Россия с большим уважением относится к истории Китая и заинтересована в дальнейшем сближении народов двух стран.