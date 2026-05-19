В МИД отреагировали на новый пакет санкций ЕС

Москва оценивает недавние санкции Евросоюза как очередной из пакетов. Толку от вводимых ограничений все равно нет, считает директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, пишет РИА Новости.

По его словам, цель таких рестрикций — осложнить жизнь России, Таким образом западные страны хотят экономически надавить на Москву, чтобы она сменила свою позицию, но это так не работает.

«20-й пакет санкций мы рассматриваем как один из пакетов, очередной», — констатировал дипломат.

Новый пакет санкций против России был объявлен Европейским союзом 23 апреля. Он был направлен на энергетический сектор. Ограничения коснулись добычи, переработки и транспортировки нефти. Между тем, объединение уже успело анонсировать работу над 21-м пакетом антироссийских санкций.

Ранее Минфин США сообщил о снятии санкций с российской нефти на один месяц. Лицензия не предусматривает торговые операции, связанные с Крымом, Донецкой и Луганской Народными Республиками, а также с Ираном, Кубой и КНДР.