В Китае оценили значение визита Путина в Пекин

Визит президента РФ Владимира Путина в Китай продолжает линию стратегического взаимодействия двух стран, которая активно развивается с 2014 года. На это указывает издание Global Times.

Автор материала обратил внимание, что «чем более турбулентной становится международная ситуация, тем очевиднее проявляется зрелый, стабильный и устойчивый характер китайско-российских отношений».

«Нынешний визит президента Путина является продолжением этого стратегического взаимодействия», — говорится в статье.

Отмечается, что Путин и лидер КНР Си Цзиньпин поддерживают тесные контакты по важнейшим международным и региональным вопросам.

Ранее испанская газета El Mundo писала, что предстоящий визит Владимира Путина в КНР показывает стремление Пекина продемонстрировать нерушимость партнерства с Москвой.

Поездка российского лидера в Пекин состоится 19-20 мая. Главной темой встречи двух лидеров станут двусторонние отношения России и Китая.