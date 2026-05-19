Путин назвал председателя КНР давним добрым другом

Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним добрым другом. Видеообращение в преддверии официального визита в Китай опубликовала пресс-служба Кремля.

«Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга председателя КНР Си Цзиньпина», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что искренне ценит настрой председателя КНР на долгосрочное сотрудничество с Москвой. Путин считает, что добрые, дружеские контакты сторон помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь.

Путин отправляется в Китай с двухдневным визитом

Владимир Путин посетит КНР с официальным визитом 19–20 мая.

До этого координирующий группу по связям с китайским парламентом депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что главная цель предстоящего визита президента России в Пекин — закрепить высокий уровень российско-китайского партнерства и перевести отношения из плоскости обычной дипломатической повестки в сферу долгосрочного политического проектирования.

Ранее сообщалось, что Путина в Китае ждет «символичная встреча».