Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью РИА Новости заявил, что структуры Организации Объединенных Наций целенаправленно блокируют доступ к международным площадкам для свидетелей преступлений киевского режима.

По его словам, заявки от волонтеров и неправительственных организаций, готовых документально подтвердить факты нападений на медиков, сексуальных издевательств и похищений детей, годами пылятся в ооновских структурах без движения, в то время как десяткам ангажированных украинских НПО открывается «зеленый свет» и предоставляется беспрепятственная возможность присутствовать на всех значимых заседаниях.

Дипломат подчеркнул, что такой двойной стандарт полностью подрывает объективность международных дискуссий.

