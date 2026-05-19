Путин отправится с визитом в Китай

Президент РФ Владимир Путин посетит Китай с двухдневным визитом, 19-20 мая он будет работать в Пекине. Как рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, программа ожидается весьма насыщенная.

Глава государства встретится со своим китайским коллегой председателем КНР Си Цзиньпином, проведет российско-китайские переговоры в узком и широком составе, вместе они откроют перекрестные годы образования и обсудят наиболее актуальные мировые проблемы "за чаем". Ожидаются у российского лидера и другие встречи. В их числе - беседа с председателем Госсовета КНР Ли Цяном о торгово-экономических вопросах.

Заранее спланированный визит

Российско-китайские отношения стратегического партнерства, построенные за 25 лет действия Договора о добрососедстве, можно считать образцовыми для государств-соседей. На это неоднократно указывали и сами лидеры двух государств, и в преддверии визита вновь подчеркнул Ушаков. Поэтому и встречи на высшем уровне довольно часты.

По уже сложившейся традиции Путин и Си Цзиньпин начали этот год с видеомоста, который состоялся 4 февраля, тогда же лидеры условились о скорой встрече. Поездка Путина в Пекин станет первым очным контактом глав государств в этом году, но не единственным. Как уточнил Ушаков, президент РФ и председатель КНР уже условились о встречах на саммите ШОС в Бишкеке 31 августа - 1 сентября, на саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября и на саммите АТЭС в Шэньжэне 18-19 ноября.

При этом Ушаков сделал особый упор на том, что предстоящая поездка была согласована заранее и никак не увязана с только что завершившимся визитом в КНР президента США Дональда Трампа.

"Мы обычно с китайцами согласуем заранее план проведения переговоров. <…> Именно после того, как руководители переговорили по видеосвязи 4 февраля 2026 года, мы сразу же, буквально через несколько дней согласовали визит нашего президента в Пекин, согласовали дату переговоров - 20 мая", - пояснил представитель Кремля. Что касается американцев, то Ушаков напомнил, что изначально визит Трампа планировался на конец марта - начало апреля, но "потом по понятным причинам из-за иранской эпопеи он был перенесен на 13-15 мая, то есть оказался прямо накануне нашей поездки в Пекин".

При этом представитель Кремля заметил, что и дружба "против кого-то" - это не тот подход, который исповедуют Москва и Пекин. Напротив, Россия и Китай работают вместе ради всеобщего процветания. Более того, по его словам, стабилизирующая связка РФ-КНР сейчас особенно востребована в мире, но страны при этом твердо выступают за построение более справедливого и демократического мироустройства, за культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного равенства государств.

"И Россия, и Китай привержены независимой самостоятельной внешней политике", - указал помощник российского лидера.

В делегацию РФ вошло полправительства

В поездке Владимира Путина сопровождает делегация весьма солидная по составу. В нее вошли вице-премьеры Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко. Кроме того, президента будет сопровождать восемь министров. Это глава МИД Сергей Лавров, глава Минсельхоза Оксана Лут, глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минтранса Андрей Никитин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минстроя Ирек Файзулин, глава Минобразования Валерий Фальков. Администрация президента будет представлена самим Ушаковым, замглавы администрации Максимом Орешкиным и пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

Кроме того, в делегацию войдет специпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, главы ряда регионов, директора госкорпораций - ВЭБ.РФ, Росатома, Роскосмоса, председатели управления крупнейших российских банков - Герман Греф, Андрей Костин, а также руководители крупного бизнеса. Среди них Ушаков перечислил Игоря Сечина, Алексея Миллера, Геннадия Тимченко, Андрея Гурьева, Леонида Михельсона, Олега Дерипаску и многих других.

"Также очень важно отметить, что будут и руководители информагентств и медиагрупп. Это ТАСС, ВГТРК, "Россия сегодня". Также будут руководители ряда университетов", - перечислил Ушаков.

Российско-китайские переговоры

Большую часть 19 мая президент Путин проведет в дороге, в Пекин он прибудет к вечеру этого дня. Встречать его будет министр иностранных дел КНР Ван И. Китайская сторона планирует устроить торжественную встречу в аэропорту, как заведено - с непременным почетным караулом и детьми, размахивающими флажками.

По прибытии Путин отправится на отдых в государственную резиденцию для почетных гостей, а уже утром 20 мая начнется непосредственная программа визита. Согласно протоколу, первым мероприятием станет официальная церемония встречи на центральной площади Пекина - Тяньаньмэнь.

Затем в Доме народных собраний пройдут российско-китайские переговоры в узком и расширенном составах. Путин и Си Цзиньпин обсудят наиболее чувствительные аспекты двусторонней повестки дня. Конкретные вопросы Ушаков обозначать не стал, но заметил, что тема сотрудничества по углеводородам, конечно, будет обстоятельно обсуждаться. Представитель Кремля добавил, что вопрос газопровода "Сила Сибири - 2" в повестке дня есть, и разговор на этот счет предстоит подробный.

Кроме того, сопредседатели Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству, Межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, Двухсторонней комиссии по гуманитарному сотрудничеству и Комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока КНР доложат о проводимой работе и о планах, а после этого по вопросам внешнеполитического взаимодействия выступят два министра иностранных дел - Сергей Лавров и Ван И.

По итогам переговоров лидеры выступят с заявлениями. Состоится также церемония подписания документов. Их, по словам Ушакова, подготовлено около 40, причем 21 документ будет подписан в присутствии лидеров, а об остальных будет просто объявлено на церемонии. Среди них межправительственные, межведомственные, коммерческие договоренности. Они касаются углубления сотрудничества в промышленной, торговой, транспортной, строительной, инновационной, образовательной и кинематографической областях, в сфере атомной энергетики, взаимодействия между информагентствами.

Ушаков не стал конкретизировать полный список, но выделил два важных документа. Это совместная Декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа и Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.

После церемонии подписания российский президент и председатель КНР сделают публичные заявления для представителей СМИ.

Связь времен

Во время небольшой паузы в официальных мероприятиях визита Путин, как рассказал Ушаков, планирует провести очень символическую встречу с инженером Пэн Паем.

36-летний Пэн Пай был одним из китайских детей, которым посчастливилось в 2000 году оказаться в парке Бэйхай. Мальчик тогда радостно помахал российскому президенту, и Путин, сняв ребенка с каменных перил, поцеловал в лоб и сделал совместное фото.

Встреча с российским президентом во многом предопределила судьбу Пэн Пая. Он выучил русский язык, закончил Московский автодорожный институт и даже получил "русское имя" - Паша. Сейчас он работает в одной из крупных компаний КНР.

"Мы считаем, что это будет весьма символичная встреча", - заметил Ушаков.

Перекрестные годы образования и фотовыставка ТАСС

Официальная часть программы продолжится торжественной церемонией открытия перекрестных годов образования. Лидеры выступят с краткими приветственными речами и совместно презентуют эмблему годов образования. Это весьма крупный межгосударственный гуманитарный проект, который включает сотни разных мероприятий, конференций, семинаров, концертов, выставок, олимпиад, конкурсов и так далее.

Затем Путин и Си Цзиньпин ознакомятся с фотовыставкой об истории отношений РФ и КНР, подготовленной ТАСС и Синьхуа.

"Перед торжественным приемом [от имени председателя КНР в честь 25-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР] российский и китайский лидеры осмотрят подготовленную совместно ТАСС и китайским инфорагентством Синьхуа фотовыставку", - рассказал Ушаков.

Он уточнил, что экспозиция посвящена истории российско-китайских отношений.

"Кстати, в этом году отмечается 70 лет партнерства ТАСС и Синьхуа", - заметил представитель Кремля.

Китайское чаепитие

Но самый важный пункт предстоящей насыщенной программы - это, конечно, чаепитие с Си Цзиньпином. Эта встреча в формате 4 на 4 станет завершающим аккордом визита. Встреча за чаем позволит лидерам сосредоточиться на обсуждении актуальных вопросов международной повестки дня.

"Все самые актуальные вопросы имеется в виду по-дружески, откровенно обсудить между двумя лидерами", - уточнил Ушаков. "Готовимся к нему (чаепитию - прим. ТАСС), потому что все, что нужно обсудить доверительно, за закрытыми дверями, по-дружески, откровенно, там все будет обсуждаться в ходе этой встречи за чаем, после торжественного обеда", - добавил дипломат, отвечая на вопрос ТАСС.

Важность доверительных контактов при общении с китайской стороной помощник президента отмечал неоднократно.

"Самое важное - это прогулки и чаепитие, важнее всего в Китае попить чаю, один на один особенно, когда такая возможность есть", - говорил дипломат в преддверии одного из прошлых визитов Путина в КНР.

Будет ли Путин общаться с представителями кремлевского пула, как это обычно происходит в зарубежных поездках, пока остается открытым вопросом. Все будет зависеть от того, как долго продлится неформальное общение с китайским лидером.