$72.3584.07

В Калининграде оценили призыв Литвы к НАТО напасть на российский анклав

Lenta.ru

Призыв Литвы к НАТО напасть на Калининград выглядит как истерика. Об этом ТАСС заявил зампред комитета заксобрания Калининградской области Евгений Мишин.

В Калининграде отреагировали на призыв Литвы к НАТО напасть на российский анклав
© РИА Новости

По его словам, соответствующее заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса является очередным «выпадом, к которому жители российского анклава уже привыкли».

«Это государство, которое испытывает серьезный, глубокий экономический кризис ввиду свой автономности, которую они сами себе придумали, отсоединившись от наших энергосистем и всего остального», — отметил политик.

Ранее 18 мая Будрис в интервью швейцарским СМИ заявил, что НАТО «должно показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область.