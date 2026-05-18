Стало известно, от чего будет зависеть общение Путина со СМИ в Пекине

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, от чего будет зависеть продолжительность общения Владимира Путина с журналистами в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ушакова, общение Путина со СМИ в Пекине будет зависеть от продолжительности переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. При этом помощник президента подчеркнул, что разговор за чаем Путина и Си Цзиньпина будет одним из важнейших мероприятий в ходе визита.

«Трудно сказать, во сколько мы закончим, в зависимости от этого президент будет принимать решение о своем контакте с представителями СМИ. Как правило, делается, но посмотрим, от развития ситуации. Все общение с журналистами, естественно, важное», — заявил он.

Ранее стало известно, что 19 мая Путин отправится в Китай с двухдневным официальным визитом.