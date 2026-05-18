Дмитриев призвал ЕС найти конструктивный голос в хоре поджигателей войны

Евросоюзу необходимо найти свой голос в защиту мира "в хоре поджигателей войны". Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети Х. "ЕС необходимо найти свой конструктивный голос в поддержку мира среди хора поджигателей войны", — написал он. Так Дмитриев прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая раскритиковала Евросоюз за то, что он не использует свое дипломатическое влияние для содействия урегулированию конфликта на Украине. 18 мая издание Politico сообщило, что Меркель оказалась среди трех кандидатов на роль переговорщика с Россией от лица Европы. В статье отметили, что экс-канцлер ФРГ имела опыт прямых переговоров как с президентом России Владимиром Путиным, так и с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Кроме Меркель в списке возможных переговорщиков Европы оказался президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги. В этот же день стал известен ответ Меркель на идею стать посредником в переговорах России и Европы. По словам корреспондента Politico Ганса фон дер Бурхарда, она отказалась от этой роли, отметив, что переговоры должны вести действующие главы государств и правительств, поскольку для диалога с Путиным нужна "политическая власть".