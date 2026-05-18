Лукашенко назвал Свердловскую область «россиеобразующей»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Свердловской области Денисом Паслером назвал регион «россиеобразующим», отметив перспективы сотрудничества.

Его слова передаёт БЕЛТА.

«Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и «россиеобразующей», если можно так сказать, областью», — заявил президент республики.

Лукашенко назвал сотрудничество его страны с российским регионом успешным. За последние годы достигнут товарооборот порядка $1 млрд. По словам Лукашенко, со временем Белоруссия и Свердловская область смогут удвоить товарооборот.