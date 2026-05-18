В Кремле раскрыли график визита Путина в Китай

Завтра, 19 мая, президент России Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина начнет двухдневный официальный визит в Китай. Как рассказали в Кремле, лидеры поговорят о наиболее чувствительных аспектах двусторонней повестки дня. Подробно обсудят тему газопровода "Сила Сибири - 2". Под занавес визита Путин и Си Цзиньпин пообщаются за чаем с глазу на глаз.

Это уже второй контакт лидеров с начала года - 4 февраля они пообщались по видеосвязи, и буквально через несколько дней был согласован визит Путина в Пекин, рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Это будет не единственная в этом году встреча лидеров: запланированы и другие, в частности, на саммите ШОС в Бишкеке, который пройдет 31 августа - 1 сентября, затем на саммите БРИКС в Нью-Дели, намеченном на 12-13 сентября, и на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, который будет 18-19 ноября.

Визит приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Планируется обсудить весь комплекс двусторонних отношений, рассказал Ушаков. Программа будет весьма насыщенной. Основной рабочий день - среда. Во вторник в графике только торжественная церемония встречи в аэропорту, после чего Путин отправится в госрезиденцию для почетных гостей.

В среду утром состоится церемония встречи лидеров с участием делегаций, с оркестром и почетным караулом. Российская делегация будет представительной, как всегда, рассказал Ушаков. По его словам, в нее войдут первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, восемь министров, руководство администрации президента, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, главы ряда регионов, директора госкорпораций, главы крупнейших банков, представители крупного бизнеса, руководители информагентств и ряда университетов.

После церемонии приветствия в Доме народных собраний начнется встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в узком составе, на которой планируется обсудить наиболее важные и чувствительные вопросы отношений, рассказал Ушаков.

Затем состоятся переговоры в расширенном составе, после чего запланирована церемония подписания документов - всего их около 40, причем примерно половина будет подписана в присутствии лидеров, а об остальных объявят. Будут ли подписаны документы по газопроводу "Сила Сибири-2", Ушаков не уточнил, но подтвердил, что тема будет обсуждаться.

Лидеры подпишут совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Как пояснил Ушаков, это программный документ. В нем почти полсотни страниц, где описаны пути развития многоплановых двусторонних связей и обозначено видение вопросов международной повестки.

Планируется, что Владимир Путин и Си Цзиньпин примут еще один концептуальный документ - совместную декларацию об установлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Лидеры также сделают заявление для СМИ. Затем они примут участие в церемонии торжественного открытия "перекрестных" Годов в области образования. Это крупный межгосударственный проект, включающий сотни разных мероприятий.

После церемонии в программе будет перерыв - Путин в резиденции встретится с китайским гражданином, которого он видел ребенком во время первого визита в КНР в 2000 году. Теперь тот мальчик вырос, получил университетское образование в Москве и работает в крупной компании. "Это будет весьма символичная встреча", - оценил Ушаков.

Следом Путин побеседует с премьером Госсовета КНР Ли Цяном - будут обсуждаться в основном вопросы торгово-экономического сотрудничества. Вечером состоится торжественный прием, перед которым лидеры осмотрят фотовыставку по истории российско-китайских отношений.

Завершит программу беседа Путина с председателем КНР за чаем. Как рассказал Ушаков, она будет посвящена актуальным вопросам международной повестки.

"Не знаю, как поздно закончится программа, - заметил он, - потому что разговор за чаем двух лидеров - один из самых важнейших в ходе визита", - заметил он. "Все, что нужно обсудить за закрытыми дверями, все будет обсуждаться в ходе этой встречи", - пояснил Ушаков.

"Отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня", - оценил помощник президента РФ. Многие говорят, что они служат образцом того, каким должно быть сотрудничество между государствами-соседями, заметил он, подчеркнув, что Москва и Пекин всегда взаимодействуют на принципах взаимовыручки и поддержки, и внешнеполитические позиции во многом совпадают или близки.

"Мы не дружим против кого-то, а работаем во имя мира и всеобщего процветания", - подчеркнул Ушаков. "Тесная российско-китайская связка особенно востребована в нынешней международной ситуации и носит стабилизирующий характер", - добавил он.

Приоритет практического сотрудничества - партнерство в сфере энергетики. Россия сохраняет за собой роль надежного партнера на фоне событий на Ближнем Востоке. За первый квартал этого года российские нефтяные поставки китайским потребителям выросли более чем на треть, рассказал Ушаков.

Растут встречные туристические потоки, чему способствует взаимный режим безвизовых поездок.

"В прошлом году более 2 млн россиян побывали в Китае и более 1 млн китайских граждан посетили нашу страну", - привел цифры помощник президента РФ.

Ушаков также заметил, что нет никакой увязки между недавней поездкой в Китай президента США Дональда Трампа и давно согласованным визитом Владимира Путина. Поездка Трампа планировалась на конец марта - начало апреля, но из-за событий вокруг Ирана была перенесена, напомнил он.