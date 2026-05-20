Путин встретился с китайцем, которого видел ребенком во время первого визита в КНР

Президент России Владимир Путин в среду, 20 мая, встретился с китайцем Пэн Паем, которого видел еще ребенком во время первого визита в КНР.

— В 2000 году президент России в ходе визита в Китай сфотографировался с Пэн Паем (гражданин КНР) в парке во время прогулки. В дальнейшем Пэн Пай заинтересовался русской культурой и наукой, окончил МАДИ, — говорится в канале Кремля в МАКС.

Ранее Пэн Пай рассказал о своей судьбоносной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая произошла в Пекине в 2000 году. Когда ему было 12 лет, он впервые в жизни поехал с отцом в Пекин. Туда же в тот период прилетел и российский лидер, в программу которого в последний момент внесли посещение парка Бэйхай.

Пэн Пай также выразил желание строить мост дружбы между Пекином и Москвой. Сообщалось, что 20 мая он сможет лично встретиться с российским лидером в китайской столице. Инженер выразил благодарность своим российским преподавателям.