Путин в преддверии визита в КНР сделает видеообращение к гражданам Китая

Президент России Владимир Путин перед предстоящим визитом в Китай вместо подготовки традиционной статьи в местной прессе записал видеообращение к гражданам КНР. Об этом рассказал на брифинге помощник президента Юрий Ушаков.

"В этом году вместо статьи мы записали видеообращение нашего президента к гражданам Китайской Народной Республики", - поделился дипломат.

Традиционно в преддверии зарубежных визитов президент России готовит масштабные статьи в местной прессе, посвященные двусторонним отношениям. Иногда такие публикации бывают в форме интервью, напримерб местным телеканалам. Посещающие РФ лидеры часто поступают аналогичным образом.