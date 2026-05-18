Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала видеозапись, на которой премьер-министр Армении Никол Пашинян во время предвыборной акции в грубой форме накричал на женщину, обвинившую его в разрушении государственности.

"Визит Макрона и Зеленского в Ереван без последствий не остался - "европейские ценности" на лицо. Или на лице", - написала Захарова.

На кадрах видно, как женщина эмоционально высказывает Пашиняну свое недовольство. Она, в частности, обвинила политика в том, что он украл у нее "родину, брата и радость", а также растоптал армянское достоинство.

Поначалу Пашинян пытался спокойно отвечать на обвинения, но спустя время не выдержал, сменил тон и сорвался на крик. Он попутно обрушился с критикой на своих политических оппонентов, в том числе экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Пашинян обвинил их в трусости и дезертирстве и пообещал "всех нагнуть и размазать".