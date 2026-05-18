В МИД РФ призвали Киев отказаться от нацистской политики и задуматься о переговорах

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, участвовавший в последнем раунде переговоров в Женеве, призвал Киев прекратить свою агрессивную нацистскую политику, направленную против народа Украины и вернуться к переговорам на основании договоренностей, достигнутых в Анкоридже, передает ТАСС.

"Задача в том, чтобы киевский режим прекратил свою нацистскую агрессивную политику и всерьез взялся за действительно предметный диалог по политико-дипломатическому урегулированию на основе анкориджских взаимопониманий", - заявил дипломат.

До этого Галузин отметил, что Россия не получала от Украины сигналов по поводу возобновления переговоров по мирному урегулированию.

Он также добавил, что для результативных переговоров Зеленскому стоит отдать приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса. Только тогда Москва и Киев смогут начать "непростой переговорный процесс", в ходе которого будут определены конкретные параметры всеобъемлющего и устойчивого мирного соглашения, сказал Галузин. По его словам, Россия к такому обсуждению готова.