Захарова: Каллас вряд ли может быть "бабой Вангой" в вопросе отношений РФ и ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась, что глава евродипломатии Кая Каллас, заявившая о невозможности возвращения Евросоюза (ЕС) к нормальному взаимодействию с Россией в будущем, могла бы быть прорицательницей "бабой Вангой" в этом вопросе.

Как напомнила Захарова в эфире радио Sputnik, Каллас "заявила, что, если даже закончится, как она назвала, российско-украинский конфликт, даже в этом случае отношения с Россией не будут восстановлены, не будут прежними именно в значении, что никакой нормализации никто не должен ожидать".

"На каком основании она это говорит? Она кто? Баба Ванга?" - заметила дипломат.

Это заявление Каллас, как указала официальный представитель МИД РФ, "вызвало возмущение многих общественных деятелей стран Европейского союза".

Захарова также отметила, что российско-украинский конфликт в формулировке Каллас "таковым не является", так как "это гибридная война коллективного западного меньшинства против России руками киевского режима".

Ранее Каллас на прошедшей в Эстонии пресс-конференции глав МИД стран Северной Европы и Прибалтики выступила с утверждением, что в ЕС якобы все согласны с тем, что "не может быть возврата к обычному ведению дел с Россией даже после того, как Москва завершит" специальную военную операцию на Украине.