В России указали на происхождение атаковавших Москву дронов

Украина демонстрирует, что западное вооружение вполне способно долететь до Москвы, считает депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. В беседе с «Лентой.ру» он поделился своим мнением.

«Ни у кого нет сомнений, что это европейские и американские технологии, поставляемые из-за рубежа, а Украина занимается разве что отверточной сборкой. Поэтому правильным было бы, наверное, чтобы неопознанные дроны появились у заводов в Германии, Испании и Швеции, где изготавливается вся техника, что потом бьет по нашим городам», — отметил парламентарий.

По словам Журавлева, в странах Евросоюза (ЕС) наверняка есть сторонники России. Он уточнил, что привезти беспилотники к предприятиям, где изготавливают технику для ударов по российским городам, не составит труда.

Депутат подчеркнул, что когда в ЕС начнутся взрывы, тамошние политики могут задуматься. Снабжение оружием — это такое же участие в войне, как и боевые действия, заключил он.

Ранее сообщалось, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время атаки на Москву в ночь на 17 мая, заходили на столицу с запада, после чего накапливались перед основным ударом. Эту тактику в качестве возможной назвал российский военкор Дмитрий Стешин.