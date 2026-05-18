Лавров: ситуация вокруг Ирана вызывает глубокую тревогу

Ситуация в районе Персидского залива и, в частности, вокруг Ирана, вызывает глубокую тревогу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе.

"Говорили мы и о тех проблемах, которые сейчас в международной политике накапливаются, помимо упомянутых мной кризисов на Африканском континенте. Ситуация в районе Персидского залива, вокруг Ирана, конечно же, вызывает глубокую тревогу. И на этом фоне совсем куда-то в тень ушла некогда центральная тема международной повестки дня, имею в виду палестинскую проблему", - отметил Лавров.