Европа должна заставить Украину сесть за стол переговоров, иначе последствия будут «самыми ужасными». Об этом заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, российская сторона в текущей обстановке «играет первым номером», атакуя и беря под контроль территории, являющиеся ее по Конституции. В свою очередь, Украине «просто говорить с нами не о чем». По мнению сенатора, Киев не способен к заключению мирного соглашения.

«Европа должна понять: последствия могут быть самыми ужасными, — предрек Джабаров. — Пусть они заставят тех, кого они кормят уже много лет, тех, кого они вооружают не первый год, заставят их остановиться и, самое главное, заставят их сесть за стол переговоров».

Ранее зампред Совфеда Константин Косачев заявил, что каждому европейскому лидеру, «целовавшему» украинского президента Владимира Зеленского, придется отвечать в случае его коррупционного крушения. По его словам, это станет самым сокрушительным ударом по Евросоюзу.