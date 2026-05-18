В России высказались о желании дружественной страны ЕС заключить газовый контракт с Баку

Желание Словакии заключить газовый контракт с Азербайджаном не повлияет на отношения страны с Россией, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что все-таки же дружественные отношения не могут быть зависимы от экономических интересов одной из сторон. Словакия не только потребляет российские энергоресурсы с большой выгодой для себя, но и она ими приторговывает. Поэтому, учитывая то, что есть трубопровод из Азербайджана в Европу, они могут попытаться какие-то излишки или что-то еще такое брать [на перепродажу]», — сказал Чепа.

Депутат допустил, что в случае заключения контракта с Азербайджаном Словакия все равно не откажется от российских энергоресурсов.

«Чем больше они будут получать для себя, тем это будет выгоднее. Мы же тоже имеем ограничения. Понятно, с чем это связано», — добавил он.

Я думаю, это не скажется на наших отношениях. По крайней мере, во всех заявлениях [премьер-министра Словакии Роберта] Фицо абсолютно адекватно оценивает политическую и экономическую ситуацию, которая сложились в Европе. Более того, он понимает, что многое зависит от отношений с нашей страной. И об этом он постоянно говорит своим партнерам в Евросоюзе —Алексей Чепа, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам.

Ранее стало известно, что представители Словакии, являющейся важным импортером российского газа в Европе, обсуждают с Азербайджаном возможность заключения долгосрочного контракта на поставки этого вида топлива. Об этом заявил министр окружающей среды страны ЕС Томаш Тараба.

Стороны, пояснил заместитель премьер-министра европейской страны, обсуждают возможность заключения сделки сроком минимум на 10 лет.