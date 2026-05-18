В Кремле выразили надежду на возобновление мирного процесса по Украине

Сейчас он на паузе, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Выступая на брифинге, он отметил, что слова Владимира Зеленского, что Россия может атаковать Украину или одну из стран НАТО с территории Белоруссии, — не что иное, как попытка подстрекательства к дальнейшему продолжению боевых действий. Песков подчеркнул, что Белоруссия — союзник России, но это суверенное государство. Кроме того, он отметил, что Москва рассчитывает на продолжение посреднических усилий Вашингтона по урегулированию кризиса на Украине. Также Песков обратил внимание, что российские войска наносят удары только по военным или околовоенным объектам на Украине, в то время как ВСУ продолжают бить по мирной инфраструктуре нашей страны.