Песков сообщил о постоянном контакте России с Кубой

Россия постоянно контактирует с кубинскими друзьями, идет обмен мнениями по поводу облегчения бремени острова из-за его блокады. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Мы находимся в постоянном контакте с нашими кубинскими друзьями. Разумеется, на постоянной основе обмениваемся мнениями, информацией о том, что могло бы быть сделано для облегчения того, действительно, огромного бремени из-за той блокады, которая устроена", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.