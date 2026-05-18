Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о возможном нападении России на Украину или одну из стран НАТО с территории Белоруссии является попыткой подстрекательства к дальнейшему продолжению конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Такие комментарии, по мнению политика, не заслуживают какой-либо реакции. Он напомнил, что, несмотря на то, что республика является союзником России и страны имеют Союзное государство, сама Белоруссия остается суверенной.

"Поэтому подобные заявления – не что иное, как попытка дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности", – подчеркнул официальный представитель Кремля.

В настоящее время, продолжил Песков, переговоры по урегулированию кризиса приостановлены, но Россия надеется на их возобновление. Вместе с тем Москва ожидает продолжения миротворческих и посреднических усилий в этом вопросе со стороны Вашингтона.

Переход к полноформатным мирным переговорам будет возможен только после вывода Зеленским Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса и других регионов России, отмечал ранее пресс-секретарь российского лидера.

Соответствующую позицию, как напоминал Песков, Владимир Путин озвучил еще в июне 2024 года. Речь идет о полном выводе украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ.