В Кремле назвали цели ударов российских военных на Украине

Российские военные наносят удары только по военным или околовоенным объектам на Украине, тогда как ВСУ продолжают атаковать мирную инфраструктуру России. На это указал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается ударов наших вооруженных сил, то они осуществляются только по военным или околовоенным объектам. В этой связи также стоит лишний раз обратить внимание на непрекращающиеся удары ВСУ с помощью дронов по мирным объектам и объектам гражданской инфраструктуры в разных российских городах и населенных пунктах", - сказал он, отвечая на вопросы об ударах по Киеву.

