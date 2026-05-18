Лавров: РФ готова к продолжению ВТС с Экваториальной Гвинеей

Российская сторона готова к продолжению военно-технического сотрудничества (ВТС) с Экваториальной Гвинеей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе.

"Всегда готовы к продолжению военно-технического сотрудничества. Оно у нас имеет хорошие традиции, - указал Лавров. - И мы всегда открыты для того, чтобы выслушать и максимально удовлетворить ваши потребности в сфере обороноспособности".