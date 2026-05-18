Стало известно, что обсудят Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Китае

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обсудит с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе предстоящего визита российского лидера в Пекин глобальные и региональные вопросы, представляющие интерес для обеих стран. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает ТАСС.

Дипломат добавил, что сотрудничество между Китаем и Россией во всех областях продолжает расширяться, принося существенную пользу обеим странам и их народам, а также внося немалый вклад в обеспечение глобальной стратегической стабильности и международной справедливости.

Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая.

Значение визита Путина в Китай оценили

16 мая газета El Mundo писала, что визит Путина в Китай почти сразу после поездки туда американского лидера Дональда Трампа свидетельствует о том, что Китай расставляет приоритеты во внешней политике. Издание отметило, что если встреча Трампа с Си Цзиньпином стала попыткой стабилизировать отношения между США и Китаем, которые остаются крайне важными для экономики обеих стран, то приезд Путина говорит совсем о другом.