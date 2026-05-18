В Москве обвинили Киев в активном движении к эскалации конфликта

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник написал в своем Telegram-канале, что Киев ударами по гражданским объектам в России движется к эскалации террористической войны.

«Киев активно движется к эскалации террористической войны, нанося преднамеренные удары по гражданскому населению и гражданским объектам», — отметил Мирошник.

Он добавил, что действия Киева не могут «трактоваться иначе как военные преступления», а ответные шаги со стороны России не заставят себя ждать.

В ночь на 17 мая столичный регион подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 120 дронов, пытавшихся атаковать город. В результате падения обломков на землю в российской столице пострадали 12 человек.

Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, один из беспилотников врезался в частный жилой дом в Химках. В результате одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы, еще один человек оказался под завалами. На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники оперативных служб.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде после атаки БПЛА выявили повреждения.