Пригласивший Путина на свадьбу журналист женится в июле

Журналист Кирилл Бажанов, который сделал предложение своей девушке во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Екатеринбурге. Он также отметил, что будет рад видеть российского лидера среди гостей торжества.

«Свадьбу запланировали в конце июля. Регистрация будет в Екатеринбурге, а сам банкет планируется на природе в пригороде», — заявил Бажанов.

В декабре прошлого года журналист пришел на прямую линию с Путиным в праздничном костюме и с плакатом «Хочу жениться!». Президент обратил внимание на его внешний вид и пошутил, что тот выглядит так, будто уже готов к свадьбе. После этого Бажанов прямо в эфире сделал предложение своей девушке и пригласил Путина на торжество.