Атаку БПЛА на Москву и область назвали «крайней стадией агонии» Киева

Атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву и область 17 мая назвали «крайней стадией агонии» Киева.

Таким мнением поделился в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Масштабная атака украинских беспилотников на Москву и Московскую область — крайняя стадия агонии преступного киевского режима, — написал парламентарий. — Мишенями для мести укронацистов за их провалы на фронте стали снова мирные граждане».

Слуцкий полагает, что с помощью этой атаки президент Украины Владимир Зеленский «пытается смыть позор перед западными кураторами» за дело в отношении бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, обвиняемого в коррупции и отмывании денег.

«За всем этим стоит западная "партия войны". Шайка европейских русофобов по-прежнему за продолжение конфликта любой ценой, — написал Слуцкий. — Позерство Зеленского, его жалкие попытки злословить, голословные утверждения об ослаблении Москвы и наступлении ВСУ на фронте, равно как и активизация дроновых атак, — все это пораженческие конвульсии».

Ранее в Минобороны заявили, что средства ПВО за сутки сбили 1045 БПЛА ВСУ. В числе уничтоженных оказались и две ракеты: «Нептун-МД» и «Фламинго». Также силами Черноморского флота были ликвидированы шесть безэкипажных катеров ВСУ.