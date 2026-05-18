Россия не потянет критерии, похожие на сатанизм, согласно которым определяются участники "Евровидения", вместо этого она прекрасно чувствует себя в БРИКС и ШОС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможность возвращения РФ в конкурс.

© Пресс-служба МИД РФ

Ранее руководитель "Евровидения" Мартин Грин в интервью британской радиостанции LBC сообщил, что теоретически Россию могут вновь допустить к музыкальному конкурсу.

Пригожин назвал «Евровидение» шлаком