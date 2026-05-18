Лавров оценил возможность возвращения России на "Евровидение"

Россия не потянет критерии, похожие на сатанизм, согласно которым определяются участники "Евровидения", вместо этого она прекрасно чувствует себя в БРИКС и ШОС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможность возвращения РФ в конкурс.
Ранее руководитель "Евровидения" Мартин Грин в интервью британской радиостанции LBC сообщил, что теоретически Россию могут вновь допустить к музыкальному конкурсу.
"Я не слышал, что кто-то в этой организации под названием "Евровидение" недавно комментировал что-либо связанное с Россией. Знаете, нас уже поминают, как выясняется, не только в Евросоюзе, когда говорят: "Ну, мы подумаем, разговаривать с Россией или не разговаривать". Еще, оказывается, и так называемые современные музыканты тоже говорят: "Мы подумаем, звать ли Россию". Я хочу сразу сказать, мы не потянем критерии, которые сейчас определяют участников "Евровидения" и которые по-настоящему являются критериями откровенного сатанизма. Не потянем мы, честное слово", - отметил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе. "Поэтому мы прекрасно себя чувствуем в тех структурах - БРИКС, ШОС, другие многосторонние объединения с российским участием, которые помимо политических вопросов, вопросов безопасности, торгово-экономических, инвестиционных, занимаются еще и расширением культурно-гуманитарных, образовательных и прочих связей", - подчеркнул глава МИД РФ.