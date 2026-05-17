Ядерное сдерживание является краеугольным камнем национальной безопасности страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Ядерной державе нельзя угрожать, нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенными, и это является основой ядерного сдерживания», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

При этом он добавил, что в случае России ядерное сдерживание остается неотъемлемой частью нацбезопасности страны.

Ранее Запад уличили в легкомыслии в отношении России. Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заметил, что все вокруг забыли о статусе ядерной державы, который есть у страны и с которым стоит считаться.