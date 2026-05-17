Украина под звуки песен «Евровидения» и на финансовую помощь от европейских союзников совершила массовый теракт. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала массированную атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Подмосковье, передает ТАСС.

«Под звуки песен "Евровидения" киевский режим на деньги еэсовцев совершил очередной массовый теракт. Объекты нападения были исключительно мирные — люди, многоквартирные и частные дома», — подчеркнула дипломат.

Захарова указала, что эта атака, как и предыдущие, является преступлением украинских властей и финансирующего их коллективного Запада.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома жертвами стали три человека, еще пятеро пострадали. По его словам, еще одного ищут под завалами.