Киевский режим под звуки песен "Евровидения" и на деньги от европейских спонсоров совершил очередной массовый теракт. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя массированную ночную атаку БПЛА на Подмосковье.

"Под звуки песен "Евровидения" киевский режим на деньги еэсовцев совершил очередной массовый теракт. Объекты нападения были исключительно мирные - люди, многоквартирные и частные дома, - указала она. - Данные теракты, как и предыдущие, - преступления [Владимира] Зеленского и Банковой, а также финансирующего их коллективного западного меньшинства".

Захарова пошутила про готовность Германии противостоять России в Тихом океане

Силы ПВО Минобороны минувшей ночью отразили массированную атаку БПЛА противника на столичный регион. По предварительным данным, ранены более 12 человек в Москве, в Подмосковье 3 человека погибли, еще 6 пострадали. Согласно подсчетам ТАСС, сделанным на основе данных, обнародованных мэром столицы Сергеем Собяниным, с начала суток силами ПВО был уничтожен 81 пытавшийся прорваться к Москве беспилотник. Таким образом, атака БПЛА противника на Москву, предпринятая с начала суток, стала самой крупной за более чем год.

Всего же, по данным Минобороны, над регионами России было уничтожено и перехвачено 556 БПЛА. Нынешняя атака стала самой массовой в этом году, следует из подсчетов ТАСС. Согласно данным Минобороны РФ, в предыдущий раз более 300 БПЛА были сбиты в ночь на 7 мая - дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 347 украинских БПЛА. До этого массированная атака 389 беспилотниками была проведена ВСУ 25 марта. Также 10 марта средства ПВО уничтожили и перехватили 337 украинских беспилотников.