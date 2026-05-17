В Китае начали массово скупать одежду с цитатами Путина

Одежда с цитатами президента России Владимира Путина пользуется высоким спросом среди китайских посетителей X Российско-китайского Экспо в Харбине. Об этом рассказала генеральный директор Национального центра (НЦ) «Россия» Наталья Виртуозова, пишет ТАСС.

«Первая покупка была сделана китайским мужчиной, он купил свитшот с цитатой "Надо обязательно смотреть в будущее"», — сказала она.

Отмечается, что российская делегация опасается нехватки привезенного товара из-за высокого спроса.

Ранее сообщалось, что поездка Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина запланирована на 19-20 мая. Главной темой встречи двух лидеров станут двусторонние отношения России и Китая.