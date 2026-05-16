Песков назвал единство ветеранов разных поколений гордостью всей России
Единство поколений ветеранов, продемонстрированное во время парада Победы на Красной площади в Москве, является гордостью всей России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Вестям".
"Мы видели наших героев СВО. Ветераны, собственно, сидели справа и слева от президента [РФ Владимира Путина]. Ветераны Великой Отечественной и ветераны специальной военной операции, вот это единство ветеранов из разных поколений - повод для гордости всей нашей страны", - сказал он.
Песков отметил, что в Кремле с самого начала заявляли, что парад состоится.
"Мы говорили, что отдадим дань памяти, как мы всегда это делаем, этому великому дню, Дню Победы. Что это сделает глава нашего государства. И он это сделал, он выступил с блестящей речью на Красной площади", - подчеркнул представитель Кремля.