Песков назвал единство ветеранов разных поколений гордостью всей России

Единство поколений ветеранов, продемонстрированное во время парада Победы на Красной площади в Москве, является гордостью всей России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Вестям".

"Мы видели наших героев СВО. Ветераны, собственно, сидели справа и слева от президента [РФ Владимира Путина]. Ветераны Великой Отечественной и ветераны специальной военной операции, вот это единство ветеранов из разных поколений - повод для гордости всей нашей страны", - сказал он.

Песков отметил, что в Кремле с самого начала заявляли, что парад состоится.