В России назвали ключевое условие для личной встречи Путина с Зеленским
Условие для личной встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским — практически готовое мирное соглашение, сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об этом депутат рассказала в беседе с «Лентой.ру».
По словам депутата, целью личного диалога может стать финализация соглашения. Она добавила, что без подготовленного документа президентам встречаться бессмысленно.
Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что конфликт на Украине близится к завершению. По его словам, украинская сторона выдыхается, а в России апробирована новая тактика боев, что приближает страну к победе.