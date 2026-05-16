В России назвали ключевое условие для личной встречи Путина с Зеленским

Условие для личной встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским — практически готовое мирное соглашение, сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об этом депутат рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«Должны быть понятны уже не то что очертания мирного соглашения, а практически оно должно быть готовое. Тогда, я думаю, да (личная встреча Путина с Зеленским может произойти — прим. «Ленты.ру»)», — поделилась Журова.

По словам депутата, целью личного диалога может стать финализация соглашения. Она добавила, что без подготовленного документа президентам встречаться бессмысленно.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что конфликт на Украине близится к завершению. По его словам, украинская сторона выдыхается, а в России апробирована новая тактика боев, что приближает страну к победе.