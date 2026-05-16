Путин обсудил с президентом ОАЭ кризис на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном обсудил вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном. Обсуждены вопросы, связанные с кризисной ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана", - отмечается в сообщении Кремля.

Как сообщается, с обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договоренностей "при должном учете интересов всех государств региона".