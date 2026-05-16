Захарова обвинила Европарламент в лицемерии из-за КНР и Украины

Европарламент «через подзорную трубу» наблюдает за другим концом земли, осуждая законы в Китае, и не замечая масштабных проблем у себя под носом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что 30 апреля Европарламент принял резолюцию, призвав власти КНР отменить «Закон об этническом единстве и прогрессе» (вступает в силу 1 июля 2026 года). По мнению евродепутатов, этот закон будет иметь «серьёзные последствия для жителей автономных районов КНР — Тибета, Синьцзяна и Внутренней Монголии».

Дипломат отметила, что КНР находится в Азии, а не в Европе, и непонятно, какое дело Европарламенту до происходящего в этой стране. Кроме того, депутаты осуждают Китай, но закрывают глаза на нарушение культурных, религиозных и языковых свобод на Украине и в самом ЕС.

«Скажите, мы имеем дело с классическим «это другое» или «это уже шизофрения»? Прямо под носом у Европарламента, в самой Европе, годами творится настоящий произвол. Полное беззаконие, тотальная коррупция, нечеловеческая жестокость — давно стали синонимами киевского режима… Обо всём об этом «цивилизованные европейцы» не сказали ни слова», — написала Захарова в телеграм-канале.

Захарова с иронией ответила на слова Мерца о Трампе

По ее словам, в ЕС расизм и ксенофобия приобрели угрожающие масштабы. С дискриминацией в повседневной жизни сталкивается каждый второй мусульманин и более 77% лиц африканского происхождения. Вопиюще нарушаются права русскоязычного населения в Прибалтике.