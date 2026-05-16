Замглавы Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Дмитрий Любинский заявил, что европейские страны игнорируют угрозу со стороны украинских хакерских группировок и предоставляют им инфраструктуру для мошеннической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, страны Европы руководствуются политическими установками и не реагируют на деятельность украинских хакерских подразделений. Об этом Любинский сообщил во время круглого стола, посвященного угрозам распространения преступности и наркотиков с территории Украины.

"Европейские страны, следуя исключительно политическим установкам, игнорируют реальную угрозу, исходящую от украинских хакерских подразделений, и, более того, предоставляют им необходимую инфраструктуру для совершения мошеннических действий", – констатировал он.

Незадолго до этого Любинский также заявил, что конфликт на Украине используется боевиками латиноамериканских наркокартелей как полигон для совершенствования навыков управления беспилотниками.