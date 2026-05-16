Последствия от повреждения реакторов Запорожской АЭС могут быть серьезнее, чем чернобыльская трагедия, рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударить по ЗАЭС.

«То, что руководитель киевского режима давно не дружит с головой, мы это понимаем. Но то, что они ходят по лезвию ножа и пытаются нанести удар по ядерному объекту, — это преступление перед всей Европой. Дело в том, что ЗАЭС, которая находится на нашей территории, крупнейшая в Европе и очень мощная. В случае внештатной ситуации может произойти трагедия, по сравнению с которой чернобыльская трагедия будет казаться легким вариантом беды», — заявил Джабаров.

По словам сенатора, при повреждении ЗАЭС радиоактивное облако попадет не только на Украину, но и на многие европейские страны.

Неужели для того, чтобы это было понятно, должна произойти такая трагедия? Я надеюсь, что этот вопрос будет рассмотрен на самом высоком уровне, и МАГАТЭ обратит на это внимание. Даже трудно представить, к чему могут привести удары по ЗАЭС. Надеюсь, что все-таки найдутся в Европе силы среди союзников Киева, которые образумят комика из «Квартала-95» Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС. Беспилотник упал вблизи энергоблоков станции. Отмечается, что при падении дрон не сдетонировал.

Известно, что станция продолжает работать в штатном режиме. Пострадавших нет.