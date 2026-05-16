В последнее время на Западе регулярно звучат призывы о необходимости начать диалог с Россией и закончить украинский конфликт. Правда, несмотря на это, потоки денег и оружия на Украину со стороны наших недругов не прекращаются. В какой момент на самом деле закончится украинский конфликт, «МК» рассказал уроженец Одессы и именитый эрудит Анатолий Вассерман.

Заявления западных политиков о том, что с Россией следует начать диалог, для Вассермана не стали удивлением. Эрудит объясняет это просто.

— Выбрасывать деньги на ветер не все хотят, — говорит Вассерман. — К тому же, многие политики на Западе понимают, что, когда они утратят свое нынешнее положение, позволяющее им распоряжаться деньгами налогоплательщиков, они с них спросят, на что эти деньги были потрачены.

Между тем, о том, что украинский конфликт может быть скоро закончен, говорят многие. Об этом же на недавней пресс-конференции сказал и Владимир Путин.

— У меня на сей счет нет никаких ощущений, — продолжает Вассерман. — Украиной против нас воюет НАТО в полном составе. Запаса прочности этой организации может хватить еще не на один год. Не знаю, в какой момент НАТО спохватится и поймет, что этот запас прочности нужно расходовать на свои внутренние проблемы, а не надеяться решить эти проблемы с помощью внешней агрессии. Я не располагаю и сотой долей сведений, которые по разным закрытым каналам получает наш президент. Он располагает сведениями, позволяющими ему давать такие оценки.

Вассерман назвал главные условия для окончания СВО

Вассерман говорит: как только НАТО прекратит вливать миллионы в террористическую организацию под названием Украина, дела на СВО пойдут быстрее. Закончится же украинский конфликт, по мнению эрудита, в другой момент.