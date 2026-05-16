Вассерман рассказал, когда на самом деле закончится СВО на Украине
В последнее время на Западе регулярно звучат призывы о необходимости начать диалог с Россией и закончить украинский конфликт. Правда, несмотря на это, потоки денег и оружия на Украину со стороны наших недругов не прекращаются. В какой момент на самом деле закончится украинский конфликт, «МК» рассказал уроженец Одессы и именитый эрудит Анатолий Вассерман.
Заявления западных политиков о том, что с Россией следует начать диалог, для Вассермана не стали удивлением. Эрудит объясняет это просто.
— Выбрасывать деньги на ветер не все хотят, — говорит Вассерман. — К тому же, многие политики на Западе понимают, что, когда они утратят свое нынешнее положение, позволяющее им распоряжаться деньгами налогоплательщиков, они с них спросят, на что эти деньги были потрачены.
Между тем, о том, что украинский конфликт может быть скоро закончен, говорят многие. Об этом же на недавней пресс-конференции сказал и Владимир Путин.
— У меня на сей счет нет никаких ощущений, — продолжает Вассерман. — Украиной против нас воюет НАТО в полном составе. Запаса прочности этой организации может хватить еще не на один год. Не знаю, в какой момент НАТО спохватится и поймет, что этот запас прочности нужно расходовать на свои внутренние проблемы, а не надеяться решить эти проблемы с помощью внешней агрессии. Я не располагаю и сотой долей сведений, которые по разным закрытым каналам получает наш президент. Он располагает сведениями, позволяющими ему давать такие оценки.
Вассерман назвал главные условия для окончания СВО
Вассерман говорит: как только НАТО прекратит вливать миллионы в террористическую организацию под названием Украина, дела на СВО пойдут быстрее. Закончится же украинский конфликт, по мнению эрудита, в другой момент.
— По моим понятиям СВО закончится тогда, когда не будет на свете ни единого квадратного метра с надписью «Независимая Украина», — говорит Вассерман. — Поскольку сама идея Украины — антирусская. Это идея превращения русских, а на Украине они составляют громадное большинство жителей, в нерусских. Их можно держать отделенными от остальных русских только путем постоянного насилия над ними. Именно поэтому независимость Украины опасна, прежде всего, для самих жителей Украины, а уже во вторую очередь - для самих русских. Поэтому СВО может быть закончена только полной ликвидацией всяких возможностей объявления «Украина — не Россия». После того, как НАТО прекратит поддерживать эту старинную польскую фальшивку, дело пойдет быстрее.