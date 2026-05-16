В России ответили на прогноз Запада о завершении конфликта на Украине по финскому сценарию

Гипотеза о завершении конфликта на Украине по финскому сценарию не означает, что именно так и произойдет, заметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на соответствующий прогноз Центра геополитики JPMorgan.

«Никто не может запретить JPMorgan рассуждать вслух. Они рассуждают, строят какие-то гипотезы, но это вовсе не означает, что именно по этому сценарию пойдет развитие событий. Хотя в известном смысле это побуждает людей к раздумьям, к поиску каких-то приемлемых решений», — прокомментировал Карасин. «То, что они опубликовали такой вариант, наверное, заставит людей еще раз задуматься над возможными сценариями завершения украинского кризиса», — Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

Ранее Центр геополитики JPMorgan заявил, что наиболее вероятным итогом завершения конфликта на Украине становится финский сценарий.

Эксперты считают, что уже в этом году пройдут переговоры, после которых Украина лишится до 20 процентов территории, но сохранит суверенитет и прозападную ориентированность. Со схожей ситуацией столкнулась Финляндия в 1944 году, заключив мирный договор с СССР, напомнили они.