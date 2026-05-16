Володин предостерег Армению

Политика премьера Армении Никола Пашиняна может привести не только к серьезным экономическим проблемам, главная потеря будет состоять в расколе армянского общества. Об этом в канале Max заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин отметил, что за 10 лет нахождения в ЕАЭС армянский ВВП увеличился в 2,5 раза — до 26,37 млрд долларов. Ереван пользуется льготами в энергетике. Россия продаёт Армении газ по 177,5 долларов за тысячу кубометров. (В ЕС цена составляет 633 долларов).

Сейчас 25% экспорта Армении приходится на Россию.

Но на фоне разговоров о стремлении Армении в ЕС товарооборот с Россией в 2025 году резко упал на 45,4%, подчеркнул Володин. И эта негативная тенденция сохраняется. По оценкам экспертов, выход Армении из ЕАЭС может стоить ей потери 15-20% ВВП — не менее 5 млрд долларов.

«Это только то, что на поверхности. Потерь будет больше. И далеко не все из них имеют отношение к финансам. Уже видим попытки переписать историю, подорвать национальные и традиционные устои. Армянскому народу насаждают западные либеральные ценности, идёт гонение на церковь. Всё это ведёт к расколу общества. И, пожалуй, это самая крупная потеря, которая возможна в Армении, — потеря единства», — написал председатель Госдумы.

По его словам, с этого начинались большие проблемы во многих странах, Напрашивается параллель с Украиной 2014 года, а также республиками Прибалтики, которые вошли в ЕС, но «счастливее от этого не стали».

«Выбор пути — это прежде всего выбор, основанный на воле народа. Какую бы должность политический деятель ни занимал, он должен этим руководствоваться», — заключил Володин.

В начале мая в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества. На мероприятие прибыл Зеленский. Он заявил, что украинские дроны могут атаковать Москву во время празднования Дня Победы. После этого в МИД РФ вызвали посла Армении, а спикер Госдумы Володин заявил о недружественном шаге Еревана.