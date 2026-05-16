Изучение турецкого языка было вызвано необходимостью, стало наказанием своего рода, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России, выпускник Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Дмитрий Песков родился в 1967 году в Москве. Выпускник столичной спецшколы № 1243, ИСАА. Владеет английским, арабским, турецким языками. По мнению политологов, знание турецкого языка сыграло важную роль в карьере пресс-секретаря.

Песков заметил, что дважды пытался поступить в институт, но даже во второй раз не набрал количество баллов, необходимое для самостоятельного выбора языка.

«И мне принудительно дали турецкий язык в виде наказания за низкие результаты», — пояснил пресс-секретарь.

По его словам, через 6 месяцев он абсолютно влюбился в турецкий язык, культуру, в страну в целом, понял, что «это было очень здорово».

Ранее сообщалось, что в 1999 году руководство направило Пескова из посольства России в Анкаре в Москву в качестве переводчика. В 2000 году будущего пресс-секретаря снова задействовали на переговорах на высоком уровне.

Профессор Михаил Мейер отметил, что Пескову принадлежит большая роль в развитии двусторонних отношений между Россией и Турцией.

Ученый добавил, что он хорошо переводил беседы Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина и таким образом внес вклад в зарождение атмосферы взаимопонимания между лидерами Турции и России.