Рябков заявил, что никакие «зонтики» не спасут противников России

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что никакие «зонтики» не помогут тем, кто рассчитывает на победу над Россией.

Об этом дипломат сказал журналистам, комментируя вопросы военной безопасности и стратегического сдерживания, передаёт РИА Новости.

«Никакие зонтики их не спасут», — подчеркнул Рябков, говоря о тех, кто, по его словам, «грезит победой над великой Россией».

Он также заявил, что Россия исходит из необходимости обеспечить безопасность страны и уверенность граждан в том, что им ничто не угрожает.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что реакция на запуск стратегического ракетного комплекса «Сармат» показывает понимание его значения.