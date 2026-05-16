Дмитриев прокомментировал отношение Мерца к США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что в Соединенных Штатах заметили антиамериканские настроения канцлера Германии Фридриха Мерца.

«Антиамериканские комментарии заметили», — написал чиновник.

Таким образом Дмитриев прокомментировал пост сенатора-республиканца Майка Ли с призывом положить конец «тунеядству» некоторых союзников США по НАТО. Законодатель также заявил, что пришло время для Соединенных Штатов покинуть альянс. К публикации законодателя было прикреплено видео, в котором Мерц заявлял, что не стал бы советовать своим детям жить в США.

В начале апреля госсекретарь Марко Рубио назвал НАТО «улицей с односторонним движением». Он пояснил, что американские войска находятся в Европе для защиты континента, но сами США не могут получить помощь от союзников даже в виде использования баз для защиты своих интересов. Рубио призвал Вашингтон переосмыслить значение альянса.

В конце апреля стало известно, что США выведут около пяти тысяч солдат из Германии в течение года. Комментируя ситуацию, глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность.