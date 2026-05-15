На Западе отреагировали на произошедшее на пресс-конференции Лаврова

Ирландский журналист Чей Боуз назвал «уроком этикета» конфликт, который произошел между главой МИД России Сергеем Лавровым и одним из сотрудников СМИ. Об этом Боуз написал в соцсети X.

Напомним, что во время пресс-конференции один из журналистов громко включил автоперевод. Лавров сделал ему замечание, после чего попросил работника СМИ покинуть зал. Когда журналист отказался, российский дипломат заявил, что «если тот не отдаст телефон, они достанут оружие».

«На пресс-конференции Лаврова журналист дважды прервал его, разговаривая по телефону. Российский министр иностранных дел преподал ему урок этикета», — прокомментировал ситуацию Боуз.

