Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Приднестровья

Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 мая, подписал указ «О приеме в гражданство Российской Федерации жителей Приднестровья». Согласно ему, дееспособные жители Приднестровья, которые живут там в момент вступления указа в силу, смогут получить российский паспорт в упрощенной форме.

— Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные лица, постоянно проживающие на день вступления в силу настоящего Указа в Приднестровье, вправе приобрести гражданство Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 16 Федерального закона от 28 апреля 2023 года №138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», — говорится в документе.

Заявление о приеме в гражданство России должно подаваться в соответствии с утвержденными указом формами в дипломатическое представительство или консульское учреждение страны, передает портал официального опубликования правовых актов.

