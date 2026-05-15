Путин поручил создать оргкомитет по председательству России в ШОС

Президент России Владимир Путин постановил образовать оргкомитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2027-2028 годах. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Назначить председателем организационного комитета Ушакова Ю. В.", - говорится в тексте указа.

До этого заместители министров иностранных дел государств — членов ШОС на консультациях в Москве обсудили подготовку к заседанию Совета глав государств организации и встрече на высшем уровне в формате "ШОС+" в Бишкеке.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. С момента основания в состав организации входят Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, а в 2017 году к ним присоединились Пакистан и Индия. Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества 4 июля 2023 года, несмотря на то, что находился в наблюдателях ШОС с 2005 года. Позднее вступление объясняется невозможностью вступать в международные организации из-за санкций ООН до 2016 года.