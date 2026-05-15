Путин утвердил для регионов РФ единые базовые меры поддержки бойцов СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО и их семей в регионах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ подписан "в целях обеспечения единообразного подхода в субъектах Российской Федерации к предоставлению мер поддержки лицам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции". Эти меры поддержки распространяются непосредственно на бойцов и ветеранов СВО, а также на участников боев в приграничье, на ополченцев Донбасса после 2014 года и на членов их семей.

Регионам РФ рекомендовано установить единые базовые меры поддержки, в том числе льготы на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тыс. руб. на газификацию, содействие в трудоустройстве, помощь с социальным контрактом, дополнительные гарантии бесплатной юридической помощи, внеочередное санаторно-курортное лечение, бесплатную психологическую помощь, льготное зачисление в образовательные организации, приоритетное предоставление социальных услуг и так далее.